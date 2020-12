Há mais 2 estrelas Michelin em Portugal. Uma delas é do chef Ljubomir

São mais dois restaurantes a juntarem-se à constelação de estrelas Michelin portuguesas, num total de 28. O 100 Maneiras, em pleno Bairro Alto, do mediático chef Ljubomir Stanisic e o Eneko Lisboa, do chef basco Eneko Atxa, de 43 anos, que há pouco mais de um ano se instalou em Alcântara.

Pela conquista, o chef Ljubomir Stanisic afirmou que a distinção reconhece "o trabalho de muitos anos" e tem um "triplo significado" num ano "especialmente difícil", marcado pela covid-19.

"É uma conquista depois de um ano especialmente difícil, de carência, de luta, de fome. É um prémio que sabe a champanhe e caviar num ano de pão e água", afirmou à agência Lusa, Mónica Franco, mulher e assessora de Ljubomir Stanisic. "É a realização de um sonho, a equipa está "muito emocionada", acrescentou.

O chef Ljubomir Stanisic que abriu o restaurante 100 Maneiras há dez anos apresentou durante vários anos o programa de televisão Pesadelo na Cozinha, líder de audiências na TVI, e no verão mudou-se para a SIC. Recentemente o chef nascido na Bósnia fez greve de fome junto à Assembleia da República em conjunto com o Movimento Sobreviver a Pão e Água. Para além do restaurante 100 maneiras, tem um bistrô com mesmo nome em Lisboa.

Eneko Atxa tem já no currículo três estrelas Michelin no Azurmendi, em Larrabetzu, Espanha, restaurante que está na lista dos 50 melhores restaurantes do mundo, que é um exemplo de sustentabilidade (por duas vezes eleito o mais sustentável do mundo). Mas não só, tem mais duas estrelas, uma no Eneko Bilbau e outra no Eneko, em Larrabetzu (dentro da Bodega Gorka Izaguirre). Já abriu o Eneko Londres e o Eneko Tóquio. Junta-se assim aos também chefs espanhóis Martin Berasategui e Sergi Arola que têm uma estrela nos seus restaurantes em Portugal.

O chef basco indicou estar "muito satisfeito com esta conquista, que é um raio de luz neste ano sombrio. Estou muito feliz, acima de tudo, por todas as pessoas que tornam o Eneko Lisboa possível ".

Eneko Atxa, Chef basco © Gonçalo Villaverde /Global Imagens

Os restantes restaurantes portugueses com 1 e duas estrelas mantiveram as distinções do guia do ano passado (ver lista no final do artigo). Apenas o São Gabriel, em Almancil, que encerrou deixou de fazer parte do Guia Michelin.

Gala à distância devido ao covid-19

Num ano atípico devido à pandemia do covid-19 a Gala de entrega das estrelas Michelin fico limitada a um evento transmitido online desde Madrid. Na transmissão a organização do Guia Michelin para Espanha e Portugal anunciou os restaurantes que venceram uma ou duas estrelas, sendo que em nenhum dos países foi anunciado novos restaurantes com três estrelas - Portugal não tem nenhum, Espanha conta com 11.

Com algumas dúvidas quanto à forma como os inspetores puderam avaliar os restaurantes, por causa do covid-19, a diretora de comunicação e marcas da Michelin, Mónica Rius, assegurou, em declarações à agência EFE que o inspetor-chefe "José Vallés e a sua equipa de inspetores foram capazes de assegurar a seleção de 2021 em circunstâncias tão adversas como as deste ano".

"Foi um trabalho de campo sem precedentes, com o objetivo único de não faltar ao nosso encontro anual com os nossos leitores, e de apoiar um setor estratégico tão castigado pela pandemia", referiu.

Em Espanha foram atribuídos mais três restaurantes com duas estrelas (Bo.TiC, em Girona; Cinc Sentits, em Barcelona, e Culler de Pau, em Pontevedra). Sendo que outros 19 novos restaurantes ganharam uma estrela.

Devido à pademia da covid-19 a Gala de entrega das esrelas do Guia Michelin foi transmitida online e decorreu sem público. © Gala Michein 2020

Novos Bib Gourmand portugueses



Também anunciados na Gala das estrelas Michelin, há novos restaurantes portugueses a entrar para a lista dos Bib Gourmand: o restaurante Javali em Bragança, o Avista, no Funchal;o Check-in em Faro; o Semea by Euskalduna n Porto, e O Frade, em Lisboa, são os novos num total de 39 de norte a sul e ilhas (ver lista abaixo).

Esta categoria, lançada em 1997 - e que tem como imagem o boneco Michelin a lamber os lábios - distingue os restaurantes que proporcionam "um momento de prazer gastronómico por menos de 35 euros, com produtos de qualidade, conta moderadas e uma cozinha com uma excelente relação qualidade e preço".

As estrelas sustentáveis ainda não chegaram a Portugal



A novidade da noite, para além das novas estrelas para os restaurantes Ibéricos e respetivos chefs, foi o lançamento de uma nova categoria: a Estrela Verde, que distingue os restaurantes com práticas sustentáveis. De acordo com o Guia Michelin esta categoria "premeia o esforço dos estabelecimentos em seguir as melhores práticas gastronómicas no âmbito da sustentabilidade". Foram atribuídas 21 Estrelas Verdes, que ficaram todas em Espanha. O chef Eneko Atxa recebeu esta distinção no seu restaurante de Larrabetzu, Espanha.

Guia Michelin 2021

Lista completa dos restaurantes que ostentam as estrelas Michelin em Portugal:



Restaurantes com 2 estrelas Michelin (7 restaurantes)

Casa de Chá da Boa Nova, Leça da Palmeira. Chef Rui Paula

The Yeatman, Vila Nova de Gaia. Chef Ricardo Costa

Alma, Lisboa. Chef Henrique Sá Pessoa

Belcanto, Lisboa. Chef José Avillez

Ocean, Alporchinhos. Chef Hans Neuner

Vila Joya, Albufeira. Chef Dieter Koschina

Il Gallo d"Oro, Funchal. Chef Benoît Sinthon

Restaurantes com 1 estrela Michelin (21 restaurantes)

(NOVO) 100 Maneiras, Lisboa, Chef Ljubmir Stanisic

(NOVO) Enoko Lisboa, Chef Eneko Atxa

G, Bragança. Chefs Óscar e António Geadas

A Cozinha, Guimarães. Chef António Loureiro

Largo do Paço da Casa da Calçada, Amarante. Chef Tiago Bonito

Pedro Lemos, Porto. Chef Pedro Lemos

Antiqvvm, Porto. Chef Vítor Matos

Mesa de Lemos, Viseu. Chef Diogo Rocha

Fifty Seconds. Chef Martin Berasategui

Epur, Chef Vincent Farges

Midori, Sintra. Chef Pedro Almeida

Loco, Lisboa. Chef Alexandre Silva

Feitoria, Lisboa. Chef João Rodrigues

LAB by Sergi Arola, Sintra. Chef Sergi Arola

Fortaleza do Guincho, Cascais. Chef Gil Fernandes

Eleven, Lisboa. Chef Joachim Koerper

Vistas (Monte Rei Golf & Country Club, chef Rui Silvestre

Gusto By Heinz Beck, Almancil. Chef Heinz Beck

Vista do Bela Vista Hotel & Spa, Portimão. Chef João Oliveira

Bon Bon, Carvoeiro. Chef Louis Anjos

William, Funchal. Chef Luís Pestana

Lista dos Bib Gourmand em Portugal:

(NOVO) Javali em Bragança,

(NOVO) Avista no Funchal

(NOVO) Check-in em Faro

(NOVO) Semea by Euskalduna no Porto

(NOVO) O Frade em Lisboa

O Típico, Águeda

O Marinheiro, Albufeira

Cêpa Torta, Alijó

Dóri, Aveiro

Dom José, Bombarral

Tasca do Zé Tuga, Bragança

Marquês de Marialva, Cantanhede

Mário Luso, Porto

Solar do Bacalhau, Coimbra

Carvalho, Chaves

Taberna A Laranjinha, Covilhã

Dom Joaquim, Évora

Le Babachris, Guimarães

Histórico by Papaboa, Guimarães

Avenida, Lagos

Casinha Velha, Marrazes

Saraiva's, Lisboa

Solar dos Nunes, Lisboa

Brasa, Macedo de Cavaleiros

Vila do Peixe, Câmara de Lobos, Madeira

Casal da Penha, Funchal

Machado, Maia

Pedra Furada, Braga

Solar do Forcado, Portalegre

In Diferente, Porto

O Parreirinha, Queluz

Casa Matos, Aveiro

Ó Balcão, Santarém

Cais da Estação, Sines

A Bolota, Terrugem

3 Pipos, Viseu

Tasquinha da Linda, Viana do Castelo

Camelo, Viana do Castelo

Muralha da Sé, Viseu