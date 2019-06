Com tantas campanhas de prevenção, porque continua a aumentar o cancro de pele?

Todos os anos, a começar em maio e a acabar em setembro, se repetem campanhas de informação e prevenção do cancro de pele, com artigos nos jornais e programas na televisão a alertar para os perigos do sol, os cuidados a ter, os sinais a que dar atenção. E, no entanto, a doença continua a aumentar entre os portugueses. Num fim de semana de altas temperaturas e praias cheias de gente a torrar ao sol, fomos perguntar porquê a Cecília Moura, dermatologista do Instituto Português de Oncologia de Lisboa e dirigente da Associação Portuguesa de Cancro Cutâneo. Texto de Catarina [...]

