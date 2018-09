Somar, subtrair e programar: o código já chegou às escolas portuguesas

Alunos a partir dos 6 anos, seja do ensino público ou do privado, já estão a aprender a programar. Especialistas defendem que o pensamento lógico deve ser estimulado desde cedo. "Até parece que já nascem ensinados", ouve-se quando se fala sobre a relação que as crianças têm com a tecnologia. Ver alguém de tenra idade desbloquear um smartphone tornou-se algo corriqueiro, porque sempre viveram com eles. Mas a questão vai mais além: é importante reconhecer que tecnicamente estamos a preparar uma geração para ocupar postos de trabalho que ainda não existem - à conta da tecnologia. Por isso é preciso [...]

