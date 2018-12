Facebook acusado de fornecer dados pessoais a Netflix e Airbnb

Empresa de Mark Zuckerberg é agora acusada pelo parlamento britânico de dar acesso preferencial de dados a programadores. O Facebook continua na linha de fogo no que aos dados pessoais diz respeito. Um relatório do comité digital, media e desporto (DCMS) do parlamento britânico acusa a rede social de dar a alguns programadores acesso indevido a dados pessoais. As revelações terão sido feitas através de centenas de emails que o comité teve acesso e que mostram uma desrespeito da empresa pela privacidade dos utilizadores da rede social. O parlamento britânico publicou esta quarta-feira conversas privadas entre executivos de topo [...]

