Yves Bernaert, líder europeu da Accenture Technology, diz que o impacto da tecnologia na forma como as empresas trabalham vai ser tão grande, que até os ecrãs de computador estão condenados a desaparecer. Imagine entrar num escritório, quem sabe aquele no qual até trabalha, e vê as mesas todas vazias. Nada de ecrãs, nada de computadores, nada de teclados. Como é que estas pessoas trabalham? A resposta está na chamada realidade estendida, extended reality no termo em inglês (XR). Esta ideia em que o trabalho passa todo para o mundo digital, incluindo até os equipamentos no qual é feito, está apenas a alguns [...]

The post Como a tecnologia vai largar uma bomba na produtividade empresarial appeared first on DN Insider.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Para saber mais clique aqui: insider.dn.pt