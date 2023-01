Zona euro com défice de 3,3% no 3.º trimestre de 2022, Portugal com 2.º maior excedente

A zona euro registou um défice de 3,3% do PIB, no terceiro trimestre de 2022, e a União Europeia (UE) de 3,2%, com Portugal a apresentar o segundo maior excedente das contas públicas (1,2%), divulga o Eurostat.

Na zona euro, segundo o serviço estatístico europeu, entre julho e setembro de 2022, o saldo das administrações públicas foi de -3,3% do Produto Interno Bruto (PIB), valor que se compara com o de -2,0% do trimestre anterior e com o de -4,1% do terceiro trimestre de 2021.

Na UE, o défice das contas públicas avançou para os 3,2% na comparação trimestral, face ao de 1,8% do PIB registado entre abril e junho de 2022, e recuou na variação homóloga (-3,6%).

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De acordo com o Eurostat, o rácio défice/PIB aumentou, em ambas as zonas, principalmente devido a uma subida considerável da despesa total.

A maioria dos Estados-membros continuou a registar um défice orçamental, com destaque para a Roménia (-6,3%), a Hungria (-6,1%) e a Bélgica (-5,1%).

Seis dos Estados-membros para os quais há dados disponíveis apresentaram excedentes orçamentais, com destaque para a Irlanda (3,1%), Portugal (1,3%) e a Lituânia (1,0%).

As receitas e despesas totais continuaram a ser influenciadas pelas políticas governamentais em resposta à pandemia da covid-19, mas em menor medida do que nos trimestres anteriores, de acordo com o boletim.

É ainda destacado que as medidas para mitigar o impacto do aumento dos preços da energia começaram a ter um impacto mais forte no saldo orçamental no terceiro trimestre de 2022.