WhatsApp: nova funcionalidade permite ocultar atividade online a contactos específicos

A plataforma WhatsApp está a trabalhar em novas funcionalidades que estarão disponíveis brevemente. Segundo o website WABetaInfo, a aplicação está a modificar as suas definições de privacidade de forma a satisfazer os usuários.

A nova função vai permitir, pela primeira vez, omitir a última atividade online apenas a utilizadores específicos, podendo escolher entre quatro opções: partilhar a última vez online com todos, apenas com os contactos, com ninguém ou "com todos os meus contactos exceto...".

Quando esta nova configuração estiver disponível na aplicação, todos os utilizadores vão poder escolher entre permitir que todos os contactos vejam a atividade online e, ao mesmo tempo, definir exceções para contactos específicos selecionados pelo utilizador.

Esta possibilidade de restringir informações apenas a alguns contactos vai aplicar-se também à exibição da fotografia de perfil e à biografia do utilizador. O objetivo é permitir mais opções para que os utilizadores protejam a sua privacidade.

A aplicação WhatsApp afirma que num futuro próximo vai impulsionar o modo multi-dispositivo e também o envio de dinheiro.