Web Summit esgotou. Evento vai receber os 40 mil participantes autorizados pela DGS

No ano passado, por causa da pandemia, a Web Summit realizou-se, mas numa versão virtual. Este ano regressa de novo ao formato presencial, em Lisboa, com capacidade máxima para acolher 40 mil visitantes, que já está esgotada, revelou a organização do evento tecnológico, este domingo, em comunicado. A Web Summit começa amanhã e decorre até dia 4, no Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa.

A adesão ao evento superou as expectativas da empresa de Paddy Cosgrave, que esperava 10 mil participantes em Lisboa. "Desafiámos todas as probabilidades. O regresso está a ser bem mais rápido do que esperávamos. Pensávamos que nem chegaríamos aos dez mil participantes", diz Paddy, citado no comunicado.

Na mesma nota à imprensa, a Web Summit diz que vão chegar à capital portuguesa 40 mil pessoas na próxima semana, e sublinha o facto de Portugal ser "agora o país mais vacinado do mundo". "As pessoas vão poder conectar-se novamente em pessoa com estrelas que incluem Amy Poehler e Thierry Henry, gigantes tech como Craig Federighi da Apple e Werner Vogels, CTO da Amazon, e com a próxima geração de gigantes, como Nicolas Julia da Sorare".

