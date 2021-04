Vitacress responde a Costa: Testamos toda a gente e não temos qualquer caso ativo de covid

Odemira, 25/10/2019 - Reportagem sobre histórias de amor e de sucesso na agricultura no sudoeste alentejano Estufas no Alentejo (Artur Machado / Global Imagens)

A Vitacress, uma das maiores empresas agrícolas da região de Odemira, com operações no sudoeste litoral alentejano, região onde o governo acabou de decretar duas cercas sanitárias (freguesias de São Teotónio e Longueira-Almograve), garante que todas as semanas testa as suas equipas e que atualmente não tem qualquer caso ativo de covid-19.

Na quinta-feira à noite, o primeiro-ministro, António Costa, denunciou a existência de uma situação humanitária grave relacionada com a pandemia e com as condições de trabalho e de habitação no universo dos milhares de trabalhadores migrantes que prestam serviço nas muitas explorações agrícolas daquela região do litoral alentejano.

