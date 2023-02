Vistos 'gold': Investimento recua 43% em janeiro para 43ME

O investimento captado por via dos vistos 'gold' recuou 43% em janeiro, em termos homólogos, para 43,4 milhões de euros, e diminuiu 45% face a dezembro, segundo contas feitas pela Lusa com base nos dados do SEF.

Em janeiro, o valor do investimento angariado através do programa de Autorização de Residência para o Investimento (ARI), que fez 10 anos em outubro passado, recuou 43% face a janeiro de 2022 (48 milhões), para 43,3 milhões de euros.

Relativamente a dezembro (79,1 milhões), o investimento caiu 45%.

No primeiro mês do ano, foram concedidos 93 vistos 'dourados', dos quais 75 por via da aquisição de bens imóveis (31 tendo em vista a reabilitação urbana), 18 por transferência de capitais, não tendo concedido qualquer visto mediante a criação de postos de trabalho.

O montante captado em compra de bens imóveis totalizou em janeiro 36,9 milhões de euros, dos quais 11,1 milhões de euros corresponderam à aquisição para reabilitação urbana. Os restantes 6,4 milhões de euros dizem respeito ao critério de transferência de capitais.

Em janeiro, os Estados Unidos 'bateram' a China no número de vistos 'gold' atribuídos, com 21. A China ficou em segundo lugar, com 11, seguida do Reino Unido e do Brasil (ambos com 10) e do Líbano (8).

Em janeiro foram ainda atribuídos 153 vistos para familiares reagrupados.

Em termos acumulados, desde outubro de 2012 até janeiro, o investimento ascendeu a 6.797 milhões de euros.

Neste período, foram atribuídos 11.628 ARI, dos quais 5.258 à China, 1.178 ao Brasil, 558 aos Estados Unidos, 547 à Turquia e 508 à África do Sul.

Desde o arranque do programa foram concedidos 10.668 vistos 'gold' por via da aquisição de bens imóveis, num total de mais de 6.078 milhões de euros. Deste montante, 545,2 milhões de euros dizem respeito à compra para reabilitação urbana, num total de 1.516 vistos 'dourados' concedidos.

Em termos de transferência de capital, o montante acumulado ascende a 718,7 milhões de euros, num total de 938 ARI atribuídos, sendo que em mais de 10 anos de programa apenas foram concedidos 22 vistos 'gold' por via da criação de postos de trabalho.

O investimento em 2022 ascendeu a 654,2 milhões de euros, um aumento de 41,9% face ao ano anterior.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que, no âmbito de medidas para combater a especulação imobiliária, o Governo vai deixar de conceder vistos 'gold'.

Em declarações aos jornalistas no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, após um Conselho de Ministros exclusivamente dedicado à habitação, António Costa anunciou que o Governo vai eliminar a "concessão de novos vistos 'gold'".

"Quantos aos vistos 'gold' já concedidos, (...) só haverá lugar à renovação se forem habitação própria e permanente do proprietário e do seu descendente, ou se for colocado o imóvel duradouramente no mercado de arrendamento", anunciou o primeiro-ministro.