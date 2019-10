Vídeo: Os 600 postos de carregamento da rede Mobi.E vão a concurso em 2020

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, anunciou no Portugal MobiSummit que o Governo vai colocar a rede Mobi.E a concurso, com mais de 600 pontos divididos em dez lotes em todo o país na primavera do próximo ano. Todos os carregamentos serão pagos pelos utilizadores, garantindo assim uma manutenção adequada pelas empresas que ganharem os concurso., Defensor de uma aposta crescente no transporte coletivo, João Matos Fernandes, considerou que as cidades têm de ser pensadas de modo diferente, com maior recurso à digitalização, mobilidade mais partilhada e elétrica.