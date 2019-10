"A mobilidade é um dos setores mais dinâmicos ao nível das startups. Foram criados 70 unicórnios em mobilidade em 2018. Mas as mudanças no nosso dia a dia pouco se notam", declarou esta quinta-feira Joel Hazan, Managing Director & Partner da BCG, na sua intervenção "Solving the Cooperation Paradox in Urban Mobility" no âmbito do Portugal Mobi Summit.