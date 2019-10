Vídeo: Brisa ganha concessão de estacionamento de superfície em Lisboa

Vasco de Mello anunciou no Portugal MobiSummit a concessão à Brisa do estacionamento de superfície em Lisboa. No primeiro dia do evento sobre mobilidade sustentável que decorre na Nova SBE, em Carcavelos, o Presidente da Brisa sublinhou também que só o diálogo entre operadores de transportes e liberdade de escolha dos utilizadores poderão aumentar eficiência da mobilidade. O líder da empresa destacou também a capacidade da Brisa em diversificar a oferta de serviços que aumentem a liberdade dos utilizadores, potenciada pelo diálogo entre operadores de transportes públicos e privados.