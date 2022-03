Viagens em TVDE mais caras devido ao aumento dos preços dos combustíveis

Subida do preço do pão "inevitável" e algumas empresas podem sucumbir

A partir desta sexta-feira, as viagens em transporte de passageiros em veículo descaracterizado (TVDE) estão mais caras, devido à escalada dos preços dos combustíveis, noticia o Público. A Uber atualiza preços hoje, após a Free Now ter encarecido tarifas no final de fevereiro. Já a Bolt deverá subir os preços em breve.



A 28 de fevereiro, a Free Now subiu tarifas em 10%. Esta sexta-feira, a tarifa mínima no UberX vai aumentar em 30%, passando para os 3,25 euros, um aumento de 75 cêntimos face aos anteriores 2,5 euros. Já a tarifa base passa de 90 para 95 cêntimos. Ao matutino, a Bolt fez saber que prevê "aumentar os preços praticados nos próximos dias".

