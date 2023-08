Verdelago cresce e prepara hotel de 5 estrelas

Casas com açoteias são a imagem de marca do Verdelago.

O silêncio e a tranquilidade são as principais características do Verdelago. Pelo menos, para já. O projeto vai entrar numa fase de expansão. O Verdelago, o único resort de 5 estrelas do Sotavento Algarvio, abriu portas há cerca de um mês, com 50 apartamentos e townhouses e está a comercializar mais 109 unidades turístico residenciais.

Este empreendimento, em plena reserva natural e mesmo em cima da Praia Verde, começou por ser idealizado como um campo de golfe, mas por condicionantes ambientais, seguiu outro trilho: um resort com preocupação ambiental. Hoje está nas mãos da Oxy Capital, sociedade gestora de fundos, com negócios na área empresarial e turística, desde 2015. A construção deste resort foi retomada em novembro de 2020, uma vez que já tinham existido tentativas de construção de investidores anteriores, sem sucesso.

Terraço inclui jacuzzi e sala de estar exterior, com vista para a mata e o mar.

Com o objetivo de reduzir significativamente o impacto na natureza, foi substituído o campo de golfe por um parque verde e de lazer, criando um santuário natural para as mais de 110 espécies diferentes de animais identificadas no local, onde camaleões, sapos, rãs, borboletas, coelhos, guarda-rios, patos reais, gaios, poupas e até cegonhas brancas, entre inúmeros outros, são monitorizados por associações independentes e protegidos.

Projecto é conhecido como "a Comporta do Algarve" pelos materiais usados e preocupação ambiental.

O plano de investimento e reestruturação do projeto turístico inicial, nas diferentes fases de construção, chega aos 270 milhões de euros, mais 9 milhões em alojamento de funcionários (veja caixa na página ao lado). O terreno ocupa 86 hectares e tem 8,7% de índice de construção.

A 500 metros de distância da praia, o resort inclui um clube exclusivo com o restaurante Salicórnia, com o selo de qualidade do chef Marco Alban, dois bares com cocktails de assinatura e duas piscinas. Os passadiços de madeira levam até ao areal, passando por torres de observação com uma vista 360.º da envolvente verde. Percorrendo os trilhos, os hóspedes cruzam-se com a Wellness Dome, ou seja um pequeno SPA para massagens no meio da mata.

Recepção do Resort, na Praia Verde.

O complexo tem diversos campos multidesportivos: dois de ténis, quatro de padel, um de futebol, um de areia para vólei, futevólei e futebol de praia. Há ainda uma pista para bicicletas BMX / BTT, percursos pedonais e cicláveis com cerca de sete quilómetros por entre sobreiros e pinheiros, charcas e uma lagoa. No futuro, haverá ainda um picadeiro para cavalos. Com o conceito de família, não foi esquecido o serviço de apoio familiar, como kids club e babysitting.

Bar com vasta carta de cocktails.

Portugueses são principais proprietários

A venda dos apartamentos e casas é feita por inteiro, não fracionada. Caso os proprietários pretendam, o resort faz a gestão da exploração turística. Aqui um t1 custa desde 600 mil euros e uma casa t3 vai até perto de 1,6 milhão de euros. 30% das 109 unidades em comercialização já estão reservadas e vendidas em planta, com entrega prevista para daqui a dois anos. As novas construções vêm juntar-se às 102 vendidas quando foi realizado o lançamento da obra, em 2021.

Restaurante Salicórnia tem a assinatura do chef Marco Alban.

A entidade exploradora Blue & Green propõe aos proprietários um retorno de investimento "acima do tipicamente praticado no mercado, entregando 75% da receita de exploração. Os portugueses são os principais compradores deste projeto representando 80% das vendas até à data, que incluem também norte-americanos, britânicos e espanhóis, entre outras nacionalidades", avança Pedro Neto. "O resort tem sido também procurado por nativos digitais que, a partir da dali, trabalham para todo o mundo".

Casas e apartamentos podem ser alugados, desde 460 euros por noite, em t1, a 1170 euros em townhouse.

Dentro da oferta imobiliária, "a maior corrida foi às townhouses com açoteia [ver fotos acima]. Foram as primeiras a esgotar", conta. A arquitetura e materiais destas casas faz com que muitos apelidem o Verdelado de "Comporta do Algarve". Estas "são unidades com dois ou três quartos,cestacionamento e jardins de uso privado e, na açoteia, dispõem de um jacuzzi", explica o gestor.

"O Verdelago acabou por se afirmar como um projeto não de ostentação mas de apelo aos sentidos e bem-estar, num Algarve diferente, onde a procura turística suplanta a oferta, e onde a oferta de luxo é praticamente inexistente", explica o mesmo responsável. "Para agosto está quase completo em termos de ocupação", adianta.

Há 50 apartamentos e casas para reservas turísticas.

O resort tem a ambição de criar até 2020 novas camas, no prazo de sete a dez anos no concelho de Castro Marim, um dos menos desenvolvidos ao Algarve. Vai desenvolver-se em seis fases e todo o projeto deverá estar pronto, no máximo, até 2033. "No total, estamos a falar de 537 unidades de alojamento , das quais 340 unidades residenciais turísticas e 197 quartos do hotel 5 estrelas, correspondentes a 2020 camas", afirma o diretor-geral.

ADN do resort é luxo descomplicado.

"A construção do hotel terá também início este ano, à partida em setembro, e ficará pronto até 2026. Será gerido em regime de franchise com uma marca internacional, a Westin da cadeia Marriott," com quem a empresa já tem um pré-acordo assinado. "A marca tem preocupações de sustentabilidade de acordo com o conceito do resort", explica o mesmo executivo.

O hotel, tal como o resort, é da autoria da Saraiva & Associados. O objetivo é que fique quase submerso na paisagem, com uma volumetria reduzida e com uma cobertura viva, ou seja, com telhados verdes, uma tendência na arquitetura atual que se preocupa com a sustentabilidade", revela Pedro Neto.

DESAFIOS DE UM RESORT SUSTENTÁVEL

Energia renovável

Painéis solares vão cobrir uma área do resort. "Trata-se de uma estação fotovoltaica que vai não só fornecer o projeto com energia elétrica, como ter um caráter social ao apoiar famílias carenciadas desta zona", conta o diretor-geral, Pedro Neto. "Aqui não se usa plástico", alerta, e admite ainda apostar na dessalinização.

Mão de obra sustentável

A falta de talento no concelho de Castro Marim é uma preocupação. Em ano cruzeiro, o Verdelago prevê a criação de 600 postos de trabalho diretos e permanentes, cujo recrutamento está a decorrer.

Numa iniciativa inédita no país, a empresa investiu 9 milhões de euros - adicionais aos 270 milhões de euros anunciados - em soluções de alojamento de colaboradores, como um edifício em Altura e um mini-resort, ainda em fase de planeamento, em Castro Marim. "A aposta visa colmatar a falta de pessoas e de habitação acessível na região", conta o diretor-geral Pedro Neto.

Privilegiar a comunidade e os produtos locais

Um vasto roteiro, dentro e fora do resort, propõe ao proprietário ou hóspede um conjunto de experiências que dão destaque aos ambientes e produtos locais. Desde às salinas à pesca, nada foi esquecido. E no bar e no restaurante Salicórnia há a mesma orientação. São exemplos disso os cocktails com flor de sal ou os peixes frescos da costa utilizados na cozinha pelo chefs Marco Alban e Ismael Carvalho.

Contribuir para o desenvolvimento de um dos concelhos mais pobres

Longe da massificação, Castro Marim é dos concelhos menos desenvolvidos da região. O diretor-geral antevê que os impostos que serão gerados pelo Verdelago serão superiores a 40 milhões de euros, dos quais 15 milhões de euros serão uma receita direta da autarquia de Castro Marim. Valores que serão acrescidos dos impostos resultantes da exploração anual e que se estimam ser superiores a 4 milhões de euros ao ano. A Câmara Municipal de Castro Marim declarou que o "empreendimento é estruturante no desenvolvimento macroeconómico do concelho e da região".