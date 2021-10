Vera Pinto Pereira: "O caminho da transição energética é feito de compromisso individual e coletivo"

Fidelidade quer eliminar barreiras no seguro automóvel de elétricos

Marco Galinha: "Portugal tem sido um dos países que mais se adaptou na Europa no setor do elétrico"

"Vivemos um tempo decisivo de viragem para escolher o mundo que queremos deixar às próximas gerações" disse a presidente executiva da EDP Comercial, na sessão de abertura da 4ª edição do Portugal Mobi Summit, no Palácio da Cidadela em Cascais. Vera Pinto Pereira apontou a transição energética como o pilar dessa revolução, que, acrescentou, "requer um esforço coletivo".

Essa é uma das razões pelas quais a EDP, enquanto elétrica nacional, "apoia deste o primeiro minuto e com muito orgulho" o Portugal Mobi Summit, alinhado com as metas de descarbonização e de uma mobilidade mais sustentável.

"Sempre dissemos que os transportes são uma peça chave deste desafio", por serem responsáveis por parte significativa das emissões de CO2 e por isso a EDP tem desenvolvido soluções para promover a mobilidade elétrica.

Vera Pinto Pereira referiu ainda que os líderes que participam nesta cimeira, enquanto representantes de empresas e instuições relevantes, "têm ainda responsabilidade de garantir que a transição energética seja justa e inclusiva".

Já estamos a assitir a uma aceleração rápida nesta matéria com as vendas de veículos elétricos a representarem já 16% dos novos veículos e atingir os 3 milhões de veículos elétricos em circulação. "O caminho é feito de compromisso individual e coletivo", concluiu a presidente da EDP Comercial.