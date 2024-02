Vendas online da Black Friday "excederam as expectativas" a nível global

Os dados dizem respeito a sexta-feira, 24 de novembro, e indicam que as vendas online da Black Friday chegaram aos 70,9 mil milhões de dólares a nível global, mais 8% do que no ano passado. "Excederam as expectativas de qualquer executivo de retalho", diz vice-presidente e diretor-geral de retalho na Salesforce.