Vendas de vinho do Porto a cair quase 10% no arranque do ano

Depois de fechar 2022 a cair quase 7% em valor e 2,2% em quantidade, o vinho do Porto arrancou o ano em terreno negativo. E manteve-se lá, mesmo ultrapassado o primeiro trimestre, por natureza o menos dinâmico no setor, contrabalançando as grandes compras para o período natalício.



Os dados já existentes até abril mostram que as vendas totais de vinho do Porto estão a cair cerca de 10%, quer em volume quer em valor, com os mercados externos a anularem completamente os ganhos em Portugal. Para o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, estes são números que causam apreensão e "devem merecer uma reflexão".

No total, entre janeiro e abril, foram vendidos mais de 18 milhões de litros de vinho do Porto, no valor global de 94,4 milhões de euros. Portugal mantém-se como o principal mercado de venda de vinho do Porto, não pelo que os portugueses consomem, mas à boleia do turismo, e está a crescer quase 8% em valor, para 19,7 milhões de euros, embora, em volume, registe um recuo de 1,3% para 3,3 milhões de litros.

Mas os restantes mercados no top 10 dos maiores consumidores de vinho do Porto estão a cair, com exceção do Reino Unido que cresce quase 14% em valor (num total de seis milhões de euros) e 25% em volume (1,071 milhões de litros). Uma reação estratégica dos operadores britânicos de antecipação de compras face à subida anunciada, a partir de agosto, dos impostos sobre as bebidas alcoólicas, na ordem dos quase dois euros por garrafa.

França, EUA, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Canadá são mercados com quebras que vão dos 12 aos 30%. A vizinha Espanha, que ocupa a 10ª posição nos maiores compradores de vinho do Porto, é a que tem a menor quebra, de 2,3%, neste grupo.

