Venda de casas deverá cair 20% até final do ano

Os quase dois meses de confinamento que vigoraram no país devido à pandemia foram um travão para um mercado que ia de vento em popa. Neste ano, a venda de casas em Portugal poderá cair 20%, o que significará menos cinco mil milhões de euros de volume de transações face aos 25,5 mil milhões registados em 2019.

A estimativa deve-se ao adiamento das operações durante os primeiros meses da covid-19 e à limitação das viagens que "têm impossibilitado alguns negócios com compradores/investidores internacionais", diz Patrícia Barão, responsável da área residencial da JLL. Como sublinha, "devido ao sentimento de incerteza em relação ao futuro e também pelo facto de esta ser uma crise sem precedentes, houve investidores que adotaram uma postura de "esperar para ver", o que fez com que algumas transações no segmento residencial fossem adiadas".

Luís Lima, presidente da Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP), admite que é "expectável uma quebra" no mercado residencial, embora não queira para já avançar com previsões. Contudo, vai lembrando que essa retração "já se sentiu no 2.º trimestre, que refletiu o período desconfinamento". Entre abril e junho, as transações caíram 21,6% em número e 15,2% em valor, face ao mesmo período de 2019.

