Veja aqui a apresentação do Orçamento do Estado

Após a entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2022 na noite de segunda-feira, o ministro de Estado e das Finanças, apresenta na manhã desta terça-feira as principais medidas. João Leão mostrou-se confiante na aprovação do documento.

"É um bom orçamento. Não vemos como não possa ser aprovado no Parlamento", garantiu numa curta intervenção.

Veja aqui a conferência de imprensa de João Leão.