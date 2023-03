Vai ser possível vender luz solar ou eólica ao vizinho

A Comissão Europeia apresentou nesta terça-feira a proposta para reformar a arquitetura do mercado europeu de eletricidade. Entre as medidas consta, por exemplo, a "regulamentação de preços" em situações de crise, mas também incentivos para acelerar as renováveis e a redução do recurso ao gás para a produção elétrica.

A comissária da Energia, Kadri Simson, espera que a proposta traga energia mais barata, apesar do modelo de formação do custo da energia se manter como está.

De acordo com o projeto, as regras de partilha de energia renovável serão "reformuladas". Espera-se que seja possível "os consumidores investirem em parques eólicos ou solares", podendo "vender o excesso de eletricidade", produzido nos próprios telhados "aos vizinhos", e "não apenas aos fornecedores da rede".

