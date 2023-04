Underdog Founders. Português que lançou empresa com o ChatGPT cria plataforma para fazedores subestimados

O mito dos fazedores que fundam empresas em garagens ou dormitórios e por golpes de genialidade atingem a glória e a fortuna omite as partes menos poéticas da construção de uma startup. Ou então salta a parte das condições privilegiadas em que isso aconteceu. É precisamente o contrário que o empreendedor português João Ferrão dos Santos, 34 anos, está a fazer com a criação de uma plataforma para fazedores sem privilégios, que à partida têm mais para falhar do que para vencer. Chama-se, apropriadamente, Underdog Founders.

"A ideia é mostrar uma perspetiva mais autêntica, mais real, de como é que é o percurso a sério de um empreendedor", disse o português ao Dinheiro Vivo, durante uma recente viagem aos Estados Unidos. "O que acaba por se ver nos média é sempre uma visão um pouco mais glorificada, sem aqueles momentos em que está tudo a arder."

