Um gestor que correu 80 países com as empresas portuguesas na bagagem

Em dez anos aos comandos da pasta dos negócios internacionais na Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (CCIP), Pedro Magalhães tem levado Portugal às costas pelo mundo inteiro. Ou mais especificamente, tem aberto portas às empresas nacionais que procuram novos destinos para se internacionalizar, que buscam paragens mais exóticas e promissoras para dar gás aos seus produtos. Uma década de que este apaixonado por viagens tirou pleno partido, trazendo retorno aos negócios portugueses em muitos dos 80 países cujos vistos já carimbam o seu passaporte. "Não é uma questão de número, mas é algo que me orgulha. Até porque faço questão de conhecer a realidade em cada uma dessas paragens, de viver a cultura local, saber como é a vida daquelas pessoas."

Conta-me o seu percurso à mesa do Único, novo espaço no CCB que junta a brunches incríveis - com legumes biológicos, fruta da época, ovos do campo, pão e compota de malagueta feitos em casa, além do primeiro queijo azul produzido em solo nacional, conforme explica a simpática funcionária que nos atende - um lado solidário, fruto de uma parceria entre o restaurante Este Oeste e a Associação Bipp - Semear, empregando "pessoas extraordinárias com dificuldades intelectuais e de desenvolvimento".

O projeto da CCIP para aumentar a sua presença junto das exportadoras nacionais foi o toque de caixa para Pedro deixar a Mercurius Health, empresa especializada em equipamentos radioterapia e medicina nuclear, ainda que o gestor não esperasse ter uma missão tão interessante. "Foi uma ótima surpresa", admite, explicando a transformação operada na direção de comércio internacional para uma solução taylor made em que a CCIP coloca frente a frente empresas portuguesas e os contactos certos para terem êxito, mitigando dificuldades correntes da entrada num mercado. "Fomos arriscando, tentando fazer diferente do que já faziam outras associações, fugindo a feiras e modelos tradicionais que nem sempre devolvem grande eficácia, preferindo apostar em contactos de qualidade que levassem os empresários diretamente à presença de um importador à sua medida." Àquilo que faz, chama doing business, até porque é esse o desfecho mais comum nas missões que conduz. "O encaixe tem sido acima dos 90%, permitindo gastar muito menos do que numa feira e ter muito mais retorno com estas reuniões à medida das empresas, maioritariamente fora dos países tradicionais das nossas exportações", resume, elencando destinos como o México, a Arábia Saudita, a Coreia do Sul, o Ruanda ou o Uganda. Quando conversamos, Pedro Magalhães acaba de chegar de outro destino em que reconhece imenso potencial, o Uzbequistão, recém-aberto ao ocidente, como boa parte da Eurásia, região em que tem focado esforços consideráveis. "O volume ainda é pequeno para estes destinos, mas a realidade do nosso mercado é limitada e esta visão que privilegia a qualidade em vez da quantidade tem dado resultados. O governo quer atingir 50% em exportações, mas que empresas portuguesas pode garantir esse resultado?" A pergunta serve de mote ao elogio: "O mérito do boom que tivemos é das empresas, muitas delas foram por sua iniciativa desbravar terreno internacionalmente com capitais próprios e conseguiram chegar ao sucesso."

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Descobrir onde podem abrir-se novas portas não é tarefa simples, mas Pedro gosta de trabalhar esse desafio, acompanhando o que se faz em economias mais avançadas e fazendo um benchmark permanente, analisando os passos de países como Inglaterra, Espanha, França ou Itália, cuja componente exportadora está muito bem oleada. "E gosto de arriscar em países menos explorados, porque as empresas portuguesas são muito de nicho, não conseguem competir em escala, mas têm a vantagem enorme de não ter anticorpos com ninguém. Já nos destacamos nos moldes, no calçado, nas IT e sempre pela qualidade. O nosso caminho tem de ser mesmo a distinção", defende.

Uma vida de mala aviada

Pedro viveu em Espanha entre 2003 e 2007, foi em Barcelona que tirou o curso de Gestão, depois de uma incursão de ano e meio por Gestão do Ambiente que percebeu ter sido "um tiro ao lado". Com uma irmã mais nova a trabalhar em Saúde e um irmão mais velho na área do Turismo na Suíça, a verdade é que Pedro está hoje longe daquilo que podia ter sido a sua vida. Com os primeiros anos passados em Sintra, estudou nos Salesianos do Estoril, mas quando se mudou para Lisboa, com a mãe, professora, foi para o Colégio Académico, onde cumpriu todos os anos do liceu numa experiência radicalmente diferente que somou à dos colégios mais conservadores. "Nunca pensei muito no que queria ser, sabia que adorava viajar e foi por isso que lutei desde cedo, trabalhando para ganhar dinheiro para o interrail e para passear pela Europa."

Com patrocínio familiar, começou por fazer cursos de Inglês no País de Gales, mas dois anos depois, com apenas 15 ou 16 e o dinheiro ganho nas Hospedeiras de Portugal ou a acartar caixotes nos armazéns da Palmolive no bolso, já partia para Londres com a namorada e aos 21 passava um mês sozinho, de mochila às costas, entre a África do Sul e Moçambique.

À ideia de se especializar num braço diferente da Gestão chegou pela mão de um professor de Filosofia - "o prof. Rogério era mesmo daqueles que nos marcavam e aconselhou-me a procurar algo distintivo", conta. O curso deu-lhe alguns amigos, mas não o rumo desejado para a sua vida e Pedro acabou por arrepiar caminho dali. "Fiz um interregno de dois anos durante os quais fui assistente de realização de telenovelas na Plural e ainda cheguei a pensar ir tirar um curso na New York Film Academy, mas não tinha dinheiro para isso e felizmente os meus pais não me financiaram", ri-se.

A vontade de ter um background com uma formação mais sólida fê-lo então desembarcar em Barcelona para se formar em Gestão de Empresas - mas os pais não perderam a oportunidade de lhe dar mais um ensinamento: estudar fora é bom, mas há que fazer pela vida. Enquanto estudava, Pedro trabalhava no Holmes Place Ibéria, alugava quartos na casa em que estava hospedado, fazia o que era preciso para viver ali. E o entusiasmo com que relata esses tempos mostram que foram talvez dos melhores que viveu. Ainda guarda de então os amigos mais próximos e chegou a casar-se com a namorada de então. "Espanha é um ótimo país para termos como vizinho e que apesar das divisões internas tê, uma política externa uníssona incrível", conclui, para lembrar, mais para si próprio do que para mim, que "é impossível não gostar de Barcelona".

Passar o bichinho à geração seguinte

O acaso do primeiro emprego entregou-lhe a pasta do business development quando nem imaginava que poderia somar pontos na internacionalização, mas hoje tem a certeza que foi o match perfeito. E o facto de viajar permanentemente em trabalho e "sofrer horrores com o jet lag" não lhe tira o gosto pelo turismo fora de portas. "Sempre que estou de férias vou viajar. E planeio com antecedência", conta-me, revelando que em janeiro vai com a atual namorada, Cristiana (arquiteta especializada em reabilitação) para Singapura e Malásia; e para a Páscoa tem já agendado outro destino que ainda não conheça para levar os quatro filhos: Manel, de 11 anos, Pedro e João, de 9, e Afonso, de 7. "Eles adoram, ainda há dias o Manel me disse que o que queria de presente de anos era ir viajar com o pai", confessa, orgulhoso aquele que não entende como pode haver quem não tire prazer de viajar, de descobrir novas culturas, de saber tudo sobre quem vai encontrando, da rececionista à mercearia da esquina.

Talvez tenha sido mesmo ele a pegar esse bichinho aos miúdos, com as histórias que lhes conta desde muito pequenos sobre os destinos exóticos por onde passa, relato acompanhado a testemunho fotográfico da carne de cavalo consumida com que se enjoam, das casas de banho sem sanita em que mal acreditam. Logo a seguir a constatar a paixão pelas viagens que passou aos filhos, ri-se com o seu fado: "Claro que financeiramente isto é ruinoso..."

Dos 80 que visitou, Pedro não é capaz de escolher o país de que mais gostou, mas elenca as excelentes experiências que teve no México, no Irão, no Japão, na Coreia do Sul. África, mesmo sendo um continente muito diverso em si mesmo, foi "o maior choque cultural" e a Eurásia talvez seja a região que hoje o entusiasme mais. Mas são sobretudo as pessoas que o tocam, a sua generosidade na abertura a quem vem de fora, o que estão dispostas a dar mesmo sem saber se vão receber algo em troca, verdadeiras "lições de hospitalidade". Como aquele homem na Geórgia que se tirou da sua rotina para o levar a conhecer o seu país. Ou o rapaz que o transportou de moto para uma reunião onde seria impossível chegar a horas de outra forma atravessando o trânsito compacto da capital do Ruanda. Ou as lágrimas que viu nos olhos da mulher iraniana que o recebeu em casa para jantar e a quem afiançou a abertura oprimida dos iranianos, os seus desejos de recuperar tempos em que o país era uma metrópole moderna e vibrante.

Aos 42 anos, Pedro Magalhães tem ainda muito por beber do mundo e não se importa nada de poder continuar a fazê-lo enquanto cumpre a missão de levar as nossas empresas sempre mais longe e a melhores resultados. "Acho que ainda contribuo com valor", diz. E quando achar que não aporta valor? "Talvez me visse numa missão única de uma empresa que quisesse desenvolver o seu projeto internacional com investimento e uma boa visão de médio /longo prazo e que me convidasse para o liderar. O meu ideal era ter disponibilidade financeira para não ter de trabalhar regularmente e poder escolher os projetos em que invisto. E viajar. Mas vivo feliz e realizado. Não me importava nada que a minha vida fosse sempre assim."