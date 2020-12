Um brinquedo para ensinar sobre o coronavírus às crianças

Afinal o que é um vírus? E uma bactéria? Qual é o seu tamanho? Como é que se cria um vírus e como é que se propaga? Estas são algumas perguntas para as quais um brinquedo da Science4You quer ajudar as crianças a encontrar resposta. A empresa portuguesa diz que "Antivírus" é o primeiro brinquedo anti-covid do mundo.

"Este é o primeiro brinquedo, em todo o mundo, que ajuda as crianças a compreenderem, de uma forma menos pesada, o que é um vírus e de que forma nos podemos proteger contra a Covid-19. Dadas as atuais circunstâncias, a inovação é fundamental para qualquer empresa que queira ser bem-sucedida neste ano atípico", idica o CEO da Science4yoy, Miguel Pina Martins, num comunicado de imprensa.

"Na Science4you inovamos, numa primeira fase, com a produção de produtos para ajudar as pessoas a protegerem-se e rapidamente percebemos que poderíamos também inovar dentro do nosso core business, com a criação deste brinquedo", acrescentou, indicando que o "Antivírus" está agora também à venda noutros países europeus, como Alemanha, Reino Unido, França ou Itália.

O "Antivírus" é indicado para crianças a partir dos 8 anos de idade e inclui, além do livro educativo, 15 experiências e todo material necessário.

"O Antivírus desafia as crianças a serem verdadeiros cientistas de microbiologia e a criarem os seus próprios meios de cultura experimentais para fazerem crescer micróbios e fungos, através de um kit antivírus, ao mesmo tempo que os ensina a construir a sua própria viseira e máscara de proteção. Este brinquedo permite ainda que as crianças façam o seu próprio sabonete e aprendam a lavar as mãos corretamente", segundo o comunicado.

Durante a primeira fase da pandemia, a empresa portuguesa reiventou-se para dar resposta rápida aos desafios colocados pelo novo coronavírus, tendo passado a desenvolver, na sua fábrica portuguesa, álcool-gel e óculos de proteção, elementos que se tornaram essenciais na proteção e combate ao vírus.