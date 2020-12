Uber lança campanha de apoio ao comércio local de Lisboa e Porto

A Uber, em parceria com as associações de comércio de Lisboa e Porto, lançou esta quarta-feira uma campanha de apoio ao comércio local, oferecendo descontos aos utilizadores da plataforma de transportes que façam compras nas lojas aderentes.

A iniciativa dura até 24 de dezembro. Quando o cliente faz uma compra numa das lojas (a lista pode ser consultada no site da Uber), recebe um código promocional para colocar na aplicação. Os descontos nas viagens podem ir até aos 50%.

"Queremos ajudar o comércio local de Lisboa e do Porto a ultrapassar este período desafiante, incentivando todos os que querem comprar os produtos locais que mais gostam neste Natal, muitas vezes impossíveis de encontrar online, a deslocarem-se em segurança para o fazerem", disse o diretor-geral da Uber em Portugal, Manuel Pina, num comunicado.

A iniciativa é uma parceria com a UACS - União de Associações do Comércio e Serviços e a ACP - Associação dos Comerciantes do Porto.

"Esta parceria nasce da necessidade de promover e dinamizar o comércio local nesta época natalícia, e estas parcerias são fundamentais para o momento que o comércio está a atravessar. Será uma mais valia para os empresários na época de Natal", segundo Lourdes Fonseca, presidente da direção da UACS.

Já Joel Azevedo, presidente da ACP, refere no comunicado que esta parceria "permitirá mitigar alguns anseios dos consumidores, podendo escolher o dia, a melhor hora e loja local para efetuar as suas compras, com descontos muito atrativos na sua deslocação em viatura da Uber".