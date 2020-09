Turismo na UE sofreu uma quebra de 75% em junho

O turismo na União Europeia (UE) sofreu uma quebra de 75% em junho face a fevereiro, em consequência da pandemia de covid-19, segundo dados esta sexta-feira divulgados pelo Eurostat, que revelam ainda que os restantes serviços apresentaram um recuo de 16,4%.

No setor do turismo, as agências de viagens e operadores sofreram as maiores quebras na sua atividade (-83,6%), seguindo-se o transporte aéreo (-73,8%), alojamento (-66,4%) e restauração (-38,4%).

Com o alívio das medidas de confinamento, o setor da restauração e similares foi o que mais recuperou entre abril e junho, seguindo-se o do alojamento, com o transporte aéreo a subir ligeiramente e o setor das agências e operadores turísticos a manter-se basicamente no mesmo nível.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Eurostat indica ainda que o setor da hotelaria e alojamento pesou 79,0 mil milhões de euros em 2017 na UE, o que representa 1,3% do valor acrescentado da economia empresarial não financeira, e a restauração e similares 96,4 mil milhões (1,6%), com quotas de emprego de 1,9% e 4,0%, respetivamente.