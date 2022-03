Tudo o que precisa de saber sobre a subida do AUTOvoucher

Para ajudar a mitigar mais um aumento do preço dos combustíveis, desta feita em consequência do conflito na Ucrânia, o Governo aumentou o benefício do AUTOvoucher de 5 para 20 euros durante o mês de março.

Desta forma, o mecanismo lançado em novembro vai atribuir durante o presente mês um apoio financeiro de 20 euros mensais (o que corresponderá, por exemplo, a um desconto de 40 cêntimos por litro num total de 50 litros/mês), aos consumos em postos de abastecimento de combustíveis.

Para os consumidores terem acesso ao benefício, basta estarem inscritos no Programa IVAucher. Após o primeiro consumo do mês num posto de abastecimento de combustível aderente ao programa, o desconto será reembolsado na conta bancária do contribuinte, no prazo máximo de dois dias úteis.

Os cidadãos que ainda não aderiram ao programa, podem efetuar o registo a qualquer momento, em www.ivaucher.pt. No portal será necessário registar o Número de Identificação Fiscal, sendo que os cartões bancários são automaticamente associados. Após a adesão, o sistema demora um dia útil a ficar ativo.

A partir de 7 de março, será atribúido um benefício total de 20 euros para este mês. Os consumidores que aderiram ao programa antes desta segunda-feira e já tinham recebido o reembolso de cinco euros, vão receber mais 15 euros na conta bancária após o próximo consumo que efetuarem este mês. Os consumidores que aderiram ao programa antes de dia 7 mas não tinham feito nenhum consumo este mês, vão receber 20 euros na conta bancária nos dois dias úteis a seguir ao primeiro abastatecimento do mês. Já os consumidores que só adiram ao programa após dia 7, desde que tenham a adesão concluída, vão receber 20 euros na conta bancária nos dois dias úteis seguintes ao primeiro consumo em postos de abastecimento.

A lista de postos de abastecimento aderentes AUTOvoucher pode ser consultada aqui: https://static.ivaucher.pt/docs/Lista-de-Postos-de-Abastecimento-deCombustiveis-Aderentes_261121.pdf