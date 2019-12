Transportes com mais de 8.700 reclamações nos primeiros seis meses deste ano

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) contabilizou, nos primeiros seis meses do ano, mais de 8.700 reclamações aos operadores e prestadores de serviços do setor, adiantou o regulador.

Num comunicado, a AMT indicou que divulga esta segunda-feira o "Relatório sobre Reclamações no Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes -- 1.º semestre de 2019", sendo que, segundo as conclusões deste trabalho, no período em análise foram registadas e tratadas pela entidade "8.713 reclamações, das quais 7.666 dizem respeito a reclamações inscritas no livro de reclamações dos diversos operadores e prestadores de serviços do setor da mobilidade e dos transportes, tendo as restantes 1.047 outras origens".

Segundo a AMT, o primeiro semestre de 2019 foi marcado por cerca de 48 queixas por dia, enquanto no segundo semestre de 2018, foram "registadas cerca de 57 reclamações por dia, o que significa um decréscimo na ordem dos 16%", lê-se na mesma nota.

No entanto, em termos homólogos, as reclamações aumentaram em 2,9%, revelou o regulador.

