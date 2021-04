Transporte aéreo cai 93% em fevereiro

De acordo com os dados divulgados esta segunda-feira pelo INE, os aeroportos registaram em fevereiro o movimento de 265,6 mil passageiros, uma queda homóloga de 92,9%, depois da descida de 79,3% verificada em janeiro. O movimento de carga e correio, por sua vez, totalizou 11,6 mil toneladas, correspondendo a uma diminuição de 33,5% (-30,2% em janeiro).

Considerando o total de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais em fevereiro de 2021, refere, cerca de 57% corresponderam a tráfego internacional (83% no período homólogo), sendo a maioria provenientes de aeroportos localizados no continente europeu (48%).

Relativamente aos passageiros embarcados, cerca de 60% estão associados a tráfego internacional (82% no período homólogo), tendo como principal destino aeroportos localizados no continente europeu (51%).

Comparando o número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente entre janeiro e fevereiro de 2021 com o período homólogo de 2020, regista-se um agravamento no mês de fevereiro, verificando-se reduções diárias superiores a 60% no número de aeronaves aterradas e a 85% no número de passageiros desembarcados.

O aeroporto de Lisboa movimentou 52,3% do total de passageiros (543 mil) neste período e registou um decréscimo de 87,4%. "Considerando os três aeroportos com maior tráfego anual de passageiros, Faro evidenciou o maior decréscimo do número de passageiros movimentados entre janeiro e fevereiro de 2021 (-92,2%)", refere o INE, salientando que o aeroporto da Madeira se manteve como terceiro aeroporto com maior movimento de passageiros neste período (75,3 mil, menos 83,6%), superando o aeroporto de Faro.

Entre março de 2020 - mês em que se registaram os primeiros óbitos associados à pandemia covid-19 - e fevereiro de 2021, face aos 12 meses anteriores, segundo o balanço realizado pelo INE, o número de aeronaves aterradas diminuiu 65,2% e desembarcaram menos 80,6% passageiros nos aeroportos nacionais, sinaliza. Entre março de 2020 e fevereiro de 2021 aterraram nos aeroportos nacionais 79,5 mil aeronaves em voos comerciais e desembarcaram 5,8 milhões de passageiros.

Após março de 2020, agosto e setembro foram os meses com menores decréscimos (-46,4% e -50,2% de aeronaves aterradas, -65,7% e -70,5% de passageiros desembarcados, respetivamente), enquanto abril e maio foram os meses com maiores reduções (-94,5% e -92,7% de aeronaves aterradas, -99,4% e -98,5% de passageiros desembarcados, respetivamente), refletindo o impacto das medidas de restrição à mobilidade adotadas nacionalmente e nos principais destinos e origens do tráfego aéreo para os aeroportos portugueses, tendo em vista limitar o efeito da pandemia.

A diminuição do tráfego internacional teve o maior contributo (84%) na redução do número de passageiros desembarcados no primeiro ano de pandemia. "Efetivamente, o peso do tráfego internacional diminuiu seis pontos percentuais, representando 77% do total", refere.

França foi o principal país de origem dos voos com passageiros (18% dos passageiros desembarcados) e o Reino Unido o segundo (11%). No período homólogo pré-pandemia, os mesmos países ocupavam posições inversas. Espanha, que surgia na terceira posição no período anterior à pandemia (representando 10% do total), surgiu no ano de pandemia na quinta posição, diminuindo o seu peso para metade (5%). A Alemanha aumentou a sua representatividade no período de pandemia, em termos de passageiros desembarcados (de 8% para 10%). A Itália, por sua vez, deixou de constar entre os cinco principais países durante o primeiro ano de pandemia, dando lugar à Suíça que, no período de pandemia, foi a origem de 6% do total de passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais.