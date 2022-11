Tranquilidade investe 25 milhões para entrar no capital do Banco CTT

ATranquilidade | Grupo Generali anunciou a entrada no capital do Banco CTT, operação que implicou um investimento de 25 milhões de euros. A seguradora torna-se, assim, acionista de referência da instituição, com uma posição de 8,71%. Em simultâneo, a Tranquilidade fechou um acordo com os CTT - Correios de Portugal para a distribuição de seguros de vida e de ramos reais através da rede do grupo. O objetivo passa por captar mais clientes, em particular no ramo Vida, e também aumentar o volume de negócios.

Em comunicado, a seguradora adianta que esta parceria com o Grupo CTT é um passo importante para o seu crescimento em Portugal.

Segundo Pedro Carvalho, CEO da Tranquilidade | Grupo Generali, este negócio irá permitir "reforçar a sua dimensão no próximo triénio de forma significativa e alterar o atual paradigma do mercado segurador nacional, através da introdução de soluções seguradoras inovadoras e de última geração".

A aliança implica a distribuição de seguros de vida e de ramos reais da Tranquilidade | Grupo Generali pelos CTT e pelo Banco CTT, através de contratos de distribuição de longo prazo, com períodos de exclusividade renováveis de cinco anos.

"Estamos muito satisfeitos por ter o Grupo CTT e o Banco CTT como parceiros de longo prazo e contribuir para a sua expansão, aproveitando as sinergias previstas no acordo e beneficiando da sua forte presença em todo o território nacional através de uma rede de retalho física extensa e de uma plataforma digital de última geração", diz ainda Pedro Carvalho no comunicado.

Desde a privatização, em 2015, a Tranquilidade passou por um período de reorganização interna e reestruturação financeira, tendo depois crescido de forma orgânica e por aquisição de outras seguradoras, processo que culminou com a compra e posterior integração no Grupo Generali.

No ano passado, a seguradora registou um volume de negócios de 1140 milhões de euros, dos quais 1060 milhões na atividade Não Vida e os restantes 80 milhões de euros na área Vida.

O Banco CTT, que abriu em março de 2016 e tem atualmente mais de 600 mil clientes, tem depósitos de clientes da ordem dos mil milhões de euros, bem como mais de mil milhões de euros de créditos concedidos.

Para João Bento, CEO do Grupo CTT, "esta parceria vai permitir-nos oferecer aos nossos clientes uma gama mais ampla e inovadora de produtos de seguros, juntamente com uma das principais seguradoras europeias, acelerando assim o crescimento do nosso negócio de seguros."

A operação será concluída após aprovação pelos reguladores.

