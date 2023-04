Uma luva que permite a quem tem dificuldades de mobilidade realizar tarefas do dia a dia com mais facilidade, e que a startup Nuada acredita poder ser direcionada para o setor industrial. Aproveitar a realidade aumentada para rastrear sistemas de produção, evitando problemas e ineficiências. Melhorar a segurança rodoviária através de telemóveis que monitorizam a face dos condutores para identificar sinais de stress e cansaço, lançando alertas que podem evitar acidentes. Robôs "andantes e inteligentes" que podem aumentar a eficiência das fábricas, reduzindo o esforço humano. Estes são alguns dos projetos que vão ser desenvolvidos na test bed "the smart lab - Aveiro", um espaço de experimentação e aceleração de produtos e serviços inovadores promovido pela Renault Cacia, em parceria com a Brisa e Via Verde, e ontem dado a conhecer nas instalações da fábrica de componentes automóveis em Aveiro.

Este é o ponto de partida de um plano que visa transformar a fábrica de Aveiro, líder da indústria metalomecânica portuguesa há 42 anos, de uma "metalomecânica tradicional para uma tech company orientada para as novas mobilidades", disse Raynald Joly, diretor -geral da Renault Cacia.