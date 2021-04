Ténis de Kanye West leiloados por 1,49 milhões de euros

Uns ténis desenhados e usados pelo músico norte-americano Kanye West foram vendidos em leilão por 1,49 milhões de euros, sendo agora considerado o valor mais alto alguma vez pago por calçado.

A venda bateu o recorde anterior que era detido por um par de Nike Air Jordan 1s de 1985, concebidos e usados pelo jogador de basquetebol Michael Jordan. A casa de leilões Sotheby"s arrecadou, em Maio de 2020, aproximadamente 500 mil euros pelo leilão dos ténis do ex-bsquetebolista americano.

A venda dos ténis de Kanye West, quebrou o recorde do ano passado e, de acordo com a Sotheby's, "a venda também marca o primeiro par de ténis leiloado a chegar a 1 milhão de euros."

Os ténis foram vendidos pelo colecionador de sapatos Ryan Chang numa venda privada, o que significa que nem o comprador nem o preço de venda final podem ser divulgados.

Brahm Wachter, chefe de colecionáveis modernos da Sotheby's, afirmou que "A venda fala muito do legado de Kanye como um dos mais influentes designers de roupa e sapatilhas do nosso tempo."

A linha foi desenvolvida em parceria com a Nike entre os anos de 2007 e 2009 e marcou a primeira vez que a empresa colaborou com uma figura que não era atleta.

O rapper usou os protótipos, poucos meses após a morte da mãe, durante uma atuação emotiva das suas músicas Stronger e Hey Mama nos Grammys Awards em 2008. No entanto, no ano de 2013 que West deu por terminada a sua parceria com a Nike, pois considerou a sua "receita insuficiente" e levou a sua marca de ténis para a Adidas, o que se revelou ser uma decisão lucrativa. De acordo com um relatório da Forbes e da Bloomberg, esta colaboração gerou quase 1,4 mil milhões de euros em 2020.