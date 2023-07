A taxa de juro dos novos depósitos dos particulares subiu de 1,03% para 1,26% em maio, "o valor mais elevado em oito anos, embora seja o quarto mais baixo entre os países da área do euro", segundo dados revelados ontem pelo Banco de Portugal (BdP). As novas operações realizadas em maio totalizaram 7490 milhões de euros, mais 1276 milhões do que em abril.

Refira-se que a taxa de juro média dos novos depósitos era, em maio, de 2,44% na Zona Euro. Lituânia, Itália e França são os países que remuneram melhor os depósitos, com taxas de 3,25%, 3,12% e 3,09%, respetivamente. Pior do que Portugal só Croácia, Eslovénia e Chipre, com taxas de juro médias de 1,25%, de 1,09% e 0,94%, respetivamente.