Taxa de desemprego termina 2019 a subir com força até 6,7%

A taxa de desemprego portuguesa terminou o ano a subir de forma pronunciada após muitos trimestres de queda. Segundo indicou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE), o peso do desemprego na população ativa agravou-se de 6,1% no terceiro trimestre para 6,7% no último trimestre do ano passado.

Escreve o INE que "a taxa de desemprego foi 6,7%, superior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à do trimestre anterior e igual à do trimestre homólogo de 2018", o que se traduz num aumento trimestral e homólogo do número de desempregados.

"A população desempregada, estimada em 352,4 mil pessoas, aumentou 9% (mais 29 mil) em relação ao trimestre anterior e subiu 0,9% (mais 3,3 mil desempregados)" em relação a igual trimestre de 2018″, refere o instituto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Este aumento de quase 1% no contingente de desempregados "interrompe a sequência de decréscimos observados desde o 3º trimestre de 2013". Isto é, há cerca de seis anos que não havia um aumento do fenómeno em Portugal.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia