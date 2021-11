Taxa de desemprego sobe para 6,4% em setembro face a agosto

A taxa de desemprego subiu, em setembro, para 6,4%, um aumento de 0,1 pontos percentuais (p.p.) face a agosto, mas ainda assim uma redução homóloga de 1,6 p.p., revelou esta terça-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em comunicado, a entidade indicou que "a taxa de desemprego situou-se em 6,4%, mais 0,1 p.p. do que no mês precedente, menos 0,4 p.p. do que três meses antes e menos 1,6 p.p. do que um ano antes".

As estimativas do INE apontam ainda para que a população empregada (4.817,8 mil) tenha diminuído em "0,3% em relação a agosto" e aumentado "0,3% relativamente a junho e 3,7% relativamente a setembro de 2020".

Por outro lado, "a população desempregada (331,3 mil) aumentou 1,9% em relação ao mês precedente e diminuiu 6,0% relativamente a três meses antes e 18,2% em relação ao mês homólogo", lê-se na mesma nota.

De acordo com o INE, no mesmo período, "a população ativa (5.149,2 mil) diminuiu 0,2% em relação ao mês anterior e 0,1% relativamente a três meses antes, tendo aumentado 1,9% em relação ao mês homólogo de 2020".

Por outro lado, "a população inativa (2.530,2 mil) aumentou em relação a agosto de 2021 (0,4%) e a junho do mesmo ano (0,3%), tendo diminuído em relação a setembro de 2020 (3,1%)".

Ainda segundo a estimativa do INE, a taxa de subutilização de trabalho "situou-se em 12,0%, valor inferior aos dos três períodos de comparação, em 0,3 p.p., 0,8 p.p. e 3,4 p.p., respetivamente".

O instituto revelou ainda que em agosto de 2021 "inverteu-se a tendência de crescimento da população ativa iniciada em fevereiro desse ano, situação reforçada em setembro de 2021".

"Em setembro de 2021, a população desempregada registou um aumento, o que não acontecia desde maio do mesmo ano. Apesar da população inativa se encontrar nos valores mais baixos dos últimos 10 anos, tem vindo a aumentar desde o valor mínimo observado em julho de 2021", salientou o INE, no mesmo comunicado.

O instituto referiu ainda que, em setembro de 2021, "a subutilização do trabalho atingiu o valor mais baixo (639,7 mil) desde o início da série em 2011".