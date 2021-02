TAP já conseguiu acordo com todos os sindicatos

O conselho de administração da TAP anunciou, neste domingo, ter já alcançado um entendimento "com todas as estruturas representativas" dos trabalhadores no que respeita aos Acordos de Emergência que irão vigorar até 31 de dezembro de 2024 "ou até à celebração e implementação de novos Acordos de Empresa entre as partes".

Em comunicado enviado aos colaboradores e assinado por Miguel Frasquilho e Ramiro Sequeira, respetivamente presidente e CEO da companhia, a TAP agradece "a forma aberta, empenhada e construtiva" com que os diversos sindicatos "negociaram e trabalharam para chegar a um entendimento", o "sentido de urgência a que atenderam" e o contributo que deram para a "defesa do interesse comum: a sobrevivência e sustentabilidade da companhia". Os referidos acordos terão, ainda que ser ratificados por alguns dos sindicatos junto dos seus associados, "procedimento que a TAP seguirá na próxima reunião de conselho de administração".

Leia mais em dinheirovivo.pt