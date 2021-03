TAP: Governo pediu a Bruxelas auxílio intercalar de até 463 milhões para "garantir liquidez"

O governo português apresentou formalmente à Comissão Europeia uma notificação para prestar um apoio financeiro intercalar à TAP que pode chegar, no máximo, aos 463 milhões de euros. Este pedido surge para permitir à companhia suprir as necessidades de tesouraria enquanto Bruxelas não dá luz verde ao plano de reestruturação, algo que só deverá acontecer no próximo mês.

