TAP começa a recuperar mas tem prejuízo de 493 milhões até junho

A TAP registou prejuízos de 493,1 milhões de euros no primeiro semestre. A companhia aérea, apesar de ter começado a recuperar no número de passageiros, continua a sofrer com os efeitos do coronavírus, segundo o comunicado de apresentação de resultados divulgado esta sexta-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Se olharmos apenas para os resultados do segundo trimestre, os prejuízos são de 128,1 milhões de euros, o que compara com os 187 milhões de euros negativos registados no mesmo período de 2020, segundo o comunicado de apresentação de resultados divulgado esta sexta-feira junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado operacional (medido pelo EBIT) é um dos exemplos das dificuldades que a empresa de aviação enfrenta em tempo de pandemia: na comparação entre semestres, a TAP o resultado operacional passou de -427,6 milhões para -377,4 milhões de euros; em relação ao período entre abril e junho, a TAP evoluiu de -272,2 para -149,6 milhões de euros a nível operacional.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O pagamento de indemnizações aos 722 trabalhadores que saíram da TAP entre abril e junho contribuiu para o aumento dos custos com pessoal para 83 milhões de euros, mais 41,8% do que em igual período de 2020. A companhia prefere assinalar a diminuição de 30,4% desta rubrica de resultados face ao primeiro trimestre, no valor de 119,3 milhões de euros.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia