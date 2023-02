TAP: Assessoria jurídica da SRS Legal termina no final de maio

A assessoria jurídica prestada pela SRS à TAP no âmbito do processo de reestruturação da companhia vai cessar no final de maio, avançou este sábado à agência Lusa fonte oficial da sociedade de advogados.

"A SRS Legal confirma que a assessoria jurídica à TAP -- iniciada em outubro de 2020 para o processo de reestruturação da empresa -- cessará a 31 de maio de 2023", referiu fonte oficial da sociedade de advogados de Pedro Rebelo de Sousa, questionada pela Lusa.

A SIC Notícias avançou na sexta-feira à noite que a administração da TAP já foi notificada do projeto de parecer da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre o pagamento de 500 mil euros de indemnização à ex-gestora Alexandra Reis, que "aponta para a existência de fortes irregularidades no processo".

De acordo com a SIC, também a ex-secretária de Estado do Tesouro "foi notificada pela IGF para fazer o contraditório ao projeto de parecer".

Segundo apurou a estação televisiva, quer a administração da TAP, liderada por Christine Ourmiéres Widener, quer Alexandra Reis já terão entregado a sua pronúncia, pelo que "o parecer da IGF deve ser conhecido em breve".

Na sequência deste projeto de parecer, a SIC avançou ainda que a TAP teria dado indicação à sociedade de advogados SRS de que ia prescindir dos seus serviços.

O escritório de advogados que assessorou a administração da TAP foi a SRS, enquanto Alexandra Reis foi assessorada pela Morais Leitão.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial da companhia aérea disse apenas que "este é um processo em curso" e que "a TAP respeitará todas as conclusões do mesmo".

Já o Ministério das Finanças não quis fazer comentários.