TAP: Alexandra Reis terá de devolver indemnização de meio milhão de euros

Alexandra Reis terá de devolver a indemnização de 500 mil euros paga aquando da sua saída da TAP, em fevereiro de 2022. De acordo com as conclusões preliminares do relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF), no âmbito da auditoria pedida a 27 de dezembro pelo ministro das Finanças, Fernando Medina, além da devolução do montante pago pela companhia à antiga gestora serão ainda responsabilizados o atual chairman da transportadora, Manuel Beja e o antigo secretário de Estado Hugo Mendes, avançou esta manhã o Eco.

A IGF defende que foi violado o Estatuto do Gestor Público e, de acordo com o Eco, a auditoria prova ainda que Manuel Beja e Hugo Santos Mendes foram os responsáveis por conduzir o processo da indemnização à antiga secretária de Estado do Tesouro - o primeiro em representação da TAP e o segundo do governo.

O Ministério das Finanças esclareceu ontem que a ação da IGF ainda está "em fase de contraditório" e só depois será elaborado um relatório final. "A ação inspetiva pela IGF ainda está em curso, encontrando-se em fase de contraditório. Só após esta fase será produzido um relatório final que será enviado ao Governo", adiantou o ministério de Fernando Medina em comunicado.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Já no dia anterior, e depois de a SIC Notícias ter avançado que o projeto de parecer da IGF aponta irregularidades, o Presidente da República defendeu que o ministro das Finanças, Fernando Medina, deverá ponderar as consequências das conclusões da IGF . "Se foi pedido pelo senhor ministro das Finanças, o senhor ministro das Finanças terá de ponderar exatamente as consequências do relatório. Vamos esperar para ver", disse Marcelo Rebelo de Sousa.

*com Lusa