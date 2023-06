Talento português é apetecível, mas difícil de reter

O tema do talento, da sua escassez, atração e retenção está na ordem do dia e é, reconhecidamente, um dos maiores desafios atuais para os empregadores. E se não fosse suficiente a dificuldade dentro do país, a globalização do trabalho, impulsionada pela pandemia e pelos novos modelos remotos veio complicar ainda mais o dia-a-dia de quem tem a cargo os recursos humanos. Neste contexto, "Mercado de trabalho global" foi o tema escolhido para a quinta das seis conversas integradas na iniciativa que visa debater os desafios que se impõem ao mundo do trabalho e do emprego no contexto pós-pandemia. Rosália Amorim, diretora do Diário de Notícias, e André Ribeiro Pires, Chief Operating Officer (COO) da Multipessoal, abordarão não apenas as dificuldades, mas também as oportunidades criadas por toda a dinâmica que tem influenciado o mercado de trabalho, numa conversa a que poderá assistir no próximo dia 16 de junho, no site do jornal.

Direcionar os jovens para as competências certas

A necessidade de talentos em áreas de grande procura como as tecnologias da informação que, nos últimos anos, se tornaram ainda mais essenciais para dar resposta à transformação digital de que nenhuma organização pode escapar, contribui para o aumento da escassez nestas áreas de atividade. Isto acontece, por um lado, pela demora na formação destes perfis, mas também por existir ainda alguma desadequação entre a oferta académica e as competências que as empresas procuram. Uma das soluções, apontada por André Ribeiro Pires, passa pelo acompanhamento das gerações que estão a sair do ensino secundário para uma formação superior. "Diria que essa é a primeira grande medida que devemos influenciar, ou trabalhar, os nossos jovens para conseguirem escolher áreas que são efetivamente mais procuradas". O responsável da Multipessoal reconhece, contudo, que esta não é uma medida com impacto muito imediato, mas que será visível a médio prazo.

Numa perspetiva de curto prazo, André Ribeiro Pires defende que o incentivo tem que ser mais para as empresas, na procura de encontrar medidas e de reter as pessoas de que necessitam. "Agora já não é reter para não perder para o concorrente, é reter para não perder para outro país", aponta. E o interesse de manter o talento, acrescenta aquele responsável, tem que ser avaliado de uma forma abrangente, "até porque ele é gerador de valor em toda a sua grandeza, não só para a empresa, mas para a economia". O desafio a este nível é, por isso, pensar e repensar os incentivos à retenção de forma que cada empresa seja capaz de realçar os seus atrativos, mantendo-se interessante e competitiva. Um modelo de retenção que não pode ser transversal, mas que deve ser adequado ao perfil de cada organização.