Tabelas de retenção para 2020. Veja quanto vai descontar de IRS

As novas tabelas de retenção na fonte a aplicar aos rendimentos do trabalho dependente e de pensões em 2020 foram publicadas em Diário da República.

Em comunicado, o Ministério das Finanças adianta que "as tabelas refletem, para além da sua adequação à taxa de inflação e a atualização automática do valor do mínimo de existência, o progressivo esforço de ajustamento entre as retenções na fonte e o valor de imposto a pagar decorrente das alterações aprovadas em matéria de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares" (IRS).

As novas tabelas foram atualizadas em média em 0,3%, de acordo com a atualização dos escalões que o Governo inscreveu na proposta de Orçamento do Estado para este ano.

"A publicação no início do ano das tabelas de retenção na fonte constitui uma boa prática tendo em vista a previsibilidade do processamento de salários e pensões, cujos sistemas têm de ser adaptados", refere ainda o comunicado.

