Surpresa: Netflix volta a crescer com 2,4 milhões de novos assinantes

Depois de dois trimestres horribilis, a Netflix surpreendeu o mercado com números melhores que o esperado para o terceiro trimestre do ano. A gigante do streaming conquistou 2,4 milhões de novos subscritores neste período, o que não só reverteu a tendência de quebra como superou as previsões. As receitas subiram 5,9% para 7,9 mil milhões de dólares e o número de assinantes escalou 4,5% para 223.09 milhões, um crescimento que se deveu sobretudo a uma boa performance na região Ásia-Pacífico.

Wall Street gostou da apresentação de resultados e as ações da Netflix dispararam mais de 14% nas trocas fora de horas, num ano que tem sido devastador para os títulos da empresa.

