Startup Elevator Pitch. Soluções inovadoras para as cidades

Orlando Remédios apresentou a Sensefinity, uma startup que através de um sensor monitoriza toda a cadeia de distribuição de bens. O CEO lembrou os milhões de dólares que se perdem ao longo desse complexo processo e explicou que o objetivo é usar a tecnologia para criar um futuro melhor, sem desperdício.

Djalmo Gomes garantiu que esta é a melhor startup da Europa na área do turismo e a melhor a nível de sustentabilidade. E que se trata? De uma opção de self drive para turistmo em viaturas 100% elétricas. De acordo com o responsável, tratam-se de viaturas com particularidades muito diferentes: com câmaras que permitem transmissão nas redes sociais, wi-fi, assistente pessoal de turismo, estacionamento gratuito. Já presente em seis cidades - Lisboa, Porto, Sintra, Évora, Málaga e Roma - terá a partir de março de 2021 possibilidade de serviço self service, bastando encontrar as viaturas e instalar a app.

Carlos Almeida apresentou esta startup ligada ao carregamento de veículos elétricos. Através de uma plataforma permite ter acesso a todos todos serviços, carregar a viatura em qualquer sítio, monitorizar os pontos de carregamento, fazer reservas ou receber notificações. Ideal, segundo o responsável, para vários tipos de cliente, sejam públicos ou privados, particulares ou empresas.

Tiago Silva Pereira apresentou esta startup que oferece um serviço de mobilidade sustentável e partilhada de scooters elétricas. Presentes em Lisboa querem expandir-se, sempre com uma preocupação estética. "As nossas motas são plataformas publicitárias de dupla face. São mini-mupis ambulantes", afirmou o responsável, garantindo que é possível converter a poupança nas emissões de CO2 em benefícios.