Sporting faz parceria com a EDP para ficar mais verde ainda

O Sporting Clube de Portugal vai começar a produzir boa parte da energia que consome. Mais do que isso, a energia que irá atravessar o Estádio de Alvalade, o Pavilhão João Rocha e a Academia Sporting CP será toda renovável. Este é o resultado da parceria entre o clube e a EDP, que permitiu instalar cerca de 600 painéis solares na academia de treinos, em Alcochete.

A energia produzida pelo parque solar vai evitar a emissão de 144 toneladas de CO2 por ano, o equivalente à captação de dióxido de carbono feita por cerca de 900 árvores. Esta é uma das medidas que permitirá ao clube reduzir a pegada ecológica, mas não é a única que está prevista.

A parceria com a EDP Comercial permitiu também ao Sporting Clube de Portugal aderir à mobilidade elétrica. Trata-se de um passo que agora vai possibilitar aos colaboradores, adeptos e todos os visitantes se deslocarem às instalações em veículos elétricos e não poluentes.

Ao todo, são seis pontos de carregamento no Estádio José de Alvalade, em Lisboa, que a EDP irá instalar - dois deles para carregamentos rápidos (30 minutos). Em Alcochete, haverá mais dois postos que serão montados nos parques de estacionamento do clube e estarão ligados à rede pública MOBI.E, podendo ser utilizados por todos os condutores de veículos elétricos. Quando estiverem operacionais, ainda durante este ano, farão parte de uma rede de mais de 50 pontos de carregamento públicos em operação, geridos pela EDP Comercial.

Eficência que gera poupança

O que se segue nos próximos meses é uma monitorização constante aos consumos térmicos das instalações do clube como, por exemplo, os gastos em água quente ou aquecimento. Será essa análise profunda que irá permitir ao Sporting fazer uma gestão mais eficiente da energia consumida. O objetivo, a médio prazo, é a poupança que se prevê em pelo menos 180 mil euros por ano na fatura energética.

"A parceria entre o clube e a EDP Comercial tem uma enorme importância e surge em consonância com a visão estratégica apresentada recentemente", afirmou o presidente do Sporting Clube de Portugal, Frederico Varandas, evidenciando as vantagens da iniciativa. "Conseguimos um 2 em 1, começamos a construir um caminho sustentável, adaptando as nossas infraestruturas com ferramentas que nos permitem reduzir a pegada ambiental e, em simultâneo, otimizamos os custos energéticos."

Este é aliás o caminho mais direto para a sustentabilidade do planeta, defende a presidente da EDP Comercial, felicitando a escolha do clube por seguir um percurso "ainda mais verde": "O momento atual que vivemos dá-nos um novo sentido de urgência sobre a luta contra as alterações climáticas, motivando a procura por soluções mais sustentáveis e equilibradas, uma visão que partilhamos com o Sporting Clube de Portugal, que agora dá um passo relevante nesta caminhada, ao tornar o seu consumo de energia mais limpo e eficiente", disse Vera Pinto Ferreira.

Esta medida é a primeira de uma série que o clube tem planeada para seguir um caminho que já tem o slogan de "Sporting Mais Verde". Segundo a nota da EDP, as soluções de eficiência energéticas e opções de consumo sustentável, permitem aos clientes empresariais da EDP Comercial reduzir em média cerca de 20% na sua fatura e, ao mesmo tampo, acelerar a transição energética, contribuindo assim para as metas ambientais traçadas para Portugal e Europa.