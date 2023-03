S&P reafirma 'rating' de Portugal em 'BBB+' com perspetiva estável

A agência de notação financeira Standard and Poor's (S&P) reafirmou esta sexta-feira a avaliação à dívida soberana portuguesa em 'BBB+', com perspetiva estável.

Num relatório divulgado esta noite, a S&P explica que a perspetiva estável reflete a expectativa "de que os elevados níveis de dívida pública e externa de Portugal continuem a diminuir, equilibrando os riscos para o crescimento económico e a trajetória orçamental decorrentes de uma potencial estagflação na Europa" e da incerteza do contexto geopolítico.

Em setembro do ano passado, a agência tinha subido o 'rating' (notação) de Portugal de 'BBB' para 'BBB+', mudando a perspetiva para estável.

No relatório divulgado esta sexta-feira, a agência assinala esperar que Portugal apresente excedentes orçamentais primários nos próximos anos, o que permitirá reduzir a dívida líquida face ao Produto Interno Bruto (PIB) abaixo de 100%, apesar do custo de emissão de dívida dever aumentar.

Os analistas da S&P esperam que o crescimento económico desacelere em 2023, mas as "perspetivas de médio prazo permanecem fortes", apoiadas pela execução esperada dos fundos europeus.

A agência indica que poderia aumentar o rating de Portugal com um maior fortalecimento da posição externa do país, nomeadamente através de uma diminuição das necessidades de financiamento externo ou da dívida externa de curto prazo, bem como um crescimento económico "significativamente mais forte do que nosso cenário-base".

Por outro lado, adverte que um crescimento menor do que o esperado e a reversão das trajetórias de redução da dívida pública podem levar a uma ação de rating negativa.

"Pensamos que isso poderia ocorrer, por exemplo, se um cenário de estagflação se concretizasse na Europa, afetando as exportações de Portugal, enquanto uma inflação mais alta prejudicasse ainda mais o consumo privado", referem.

Segundo o calendário previsto das principais agências de notação financeira a próxima a pronunciar-se será a Fitch, que também subiu no ano passado o 'rating' de Portugal para 'BBB+', com perspetiva estável.

O 'rating' é uma avaliação atribuída pelas agências de notação financeira, com grande impacto para o financiamento dos países e das empresas, uma vez que avalia o risco de crédito.

Os calendários das agências de 'rating' são, no entanto, meramente indicativos, podendo estas optar por não se pronunciarem nas datas previstas ou avançarem com uma avaliação não calendarizada.