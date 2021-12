Sonangol anuncia conclusão do processo de aquisição da Pumangol

A petrolífera estatal angolana Sonangol anunciou esta quinta-feira a conclusão do processo de aquisição da Pumangol, com a venda das ações da empresa pública na Puma Energy à Trafigura.

Esta venda, anunciada a 16 de abril, representou a alienação, para a empresa Trafigura, dos 31,78% da participação da Sonangol na Puma Energy, pelo valor de 600 milhões de dólares (501 milhões de euros).

"A conclusão deste processo seguiu os trâmites e aprovações regulatórias necessárias e representa a saída oficial da Sonangol da estrutura acionista da Puma Energy, com a qual a Pumangol e todos os seus ativos passam a ser inteira e unicamente detidos pela Sonangol", refere a empresa estatal angolana, em comunicado.

A saída da petrolífera da estrutura acionista da Puma Energy e a aquisição da Pumangol "representam a concretização de um objetivo estratégico da Sonangol e um passo firme no Programa de Privatizações da empresa, bem como significa a aquisição de um reforço ao seu core business de uma empresa rentável e com ativos valiosos", lê-se na nota.

Com esta aquisição, a Sonangol passa a deter a rede de retalho da Pumangol, composta por 79 postos de abastecimento de combustíveis, terminais aeroportuários em Luanda, Catumbela, Cunene e Lubango, o Terminal de Armazenamento do Porto Pesqueiro, na baía de Luanda, e a empresa Angobetumes.



"Para a Pumangol a conclusão do processo de aquisição representa uma angolanização total do seu acionista, da sua liderança e do seu pessoal", refere a petrolífera.



"É o início de uma nova jornada onde o legado da era Puma Energy, alicerçado na sua experiência, continuarão a manter a Pumangol pujante e eficiente, adicionando qualidade e valor para o seu acionista, e continuando a prestar um serviço de excelência e uma gama de produtos de alta qualidade aos seus clientes", acrescentou a Sonangol na nota.