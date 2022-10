Software com uma missão, de Portugal para o mundo

A OutSystems nasceu em Portugal em 2001 com o objetivo de acelerar a produção de software em empresas e organizações de todo o mundo. Com o aproximar de mais uma edição do Web Summit, vale a pena refletir sobre o alcance real do trabalho que temos feito no digital.

A nossa missão foi ambiciosa desde o primeiro dia e, hoje, as pessoas na OutSystems permitem a milhares de organizações criar as suas próprias soluções digitais em curtos espaços de tempo, de forma muito mais ágil e flexível. E quando pensamos no que resta às culturas organizacionais no mundo pós-pandemia, em que trabalhadores remotos estão dispersos em várias geografias e a distância dilui o sentido de pertença, a minha sugestão é precisamente um enfoque reforçado na missão. No caso da OutSystems, o que une as pessoas é esta vontade de resolver problemas de engenharia complexos, com impacto positivo no mundo. Foi o caso da iniciativa We Help Ukraine.

Imediatamente após a invasão russa, profissionais de várias áreas da comunidade global OutSystems juntaram-se para desenvolver uma plataforma online que pôs refugiados em contacto com os voluntários que lhes disponibilizavam apoio - isto em menos de uma semana.

Tal só foi possível porque ao longo dos anos fizemos da OutSystems um verdadeiro centro de Research & Development, de Portugal para o mundo, com práticas de elite em várias áreas da engenharia. Por exemplo, na área da Cloud, temos projetos que exigem suporte para 1 bilião de utilizadores em simultâneo (ou 1/7 da população mundial). Já na área de segurança, por termos várias instituições de defesa governamentais a utilizar OutSystems, tornámo-nos uma das poucas entidades portuguesas a fazer parte do FIRST (global Forum of Incident Response and Security Teams), organização única a nível mundial em termos de resposta a incidentes de segurança.

Podemos dizer que a OutSystems tem ajudado a pôr Portugal na vanguarda da engenharia, desde a segurança, à programação assistida por Inteligência Artificial, à inovação em User Experience ou ao desenvolvimento na Cloud. Somos uma empresa de inventores e de engenheiros que querem levar o mundo para a frente. Isto é algo que também me traz uma enorme satisfação - contribuir para a sociedade portuguesa sendo um empregador de elite mundial sediado em Portugal, e que não vê o nosso País como um centro remoto para contratação de pessoas "a metro".

Criei a OutSystems porque queria estar num sítio onde se fizesse trabalho inovador, rodeado de pessoas excelentes que nos inspiram a dar o melhor de nós próprios. Na base da nossa cultura está um "pequeno livro de grandes regras" e entre elas encontra-se a regra "Excel" (praticar a excelência) - tudo aquilo que fazemos temos de fazer bem. É este impulso para fazer cada vez melhor que leva as melhores pessoas a querer trabalhar na OutSystems. Porque conseguem avançar a sua carreira mais depressa até do que no norte da Europa, e estão num país extraordinário a fazer trabalho extraordinário.

Isto está no cerne do que nos tem tornado bem sucedidos ao longo de tanto tempo e é por isto que a nossa cultura tem sobrevivido a tantas "dores de crescimento". Na dúvida sobre o que nos une, voltamo-nos para a missão - tornar o mundo melhor e tornarmo-nos melhores no processo. E este é um ótimo motivo para continuar.

A OutSystems é líder global no desenvolvimento de aplicações com alta-performance. A plataforma de high-performance low-code OutSystems oferece às organizações as ferramentas para desenvolver, implementar e gerir rapidamente aplicações críticas para o seu negócio.

NOVA RUBRICA

Countdown to WebSummit 2022 é uma nova rubrica no Diário de Notícias, que antevê algumas das tendências que vão marcar o próximo encontro mundial das startups no final de outubro, em Lisboa. Até à semana do evento, estarão em análise as oportunidades e os desafios dos investidores, os exemplos inspiradores e as novidades que vão marcar a agenda dos empreendedores nacionais e mundiais. O palco passa por aqui, com a reflexão de especialistas numa nova série de artigos de opinião. O artigo hoje publicado tem a assinatura de Paulo Rosado, fundador e CEO da OutSystems.