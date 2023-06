Semapa comprou a produtora de quadros para bicicletas Triangle's

A Semapa anunciou a compra da Triangle"s - Cycling Equipments, empresa de Águeda especializada na produção de quadros para bicicletas elétricas. A aquisição, realizada através da subsidiária Aphelion, implicou o pagamento imediato de 178,7 milhões de euros, dos quais 12,1 milhões em créditos acionistas. Há ainda uma "componente adicional", que terá de ser paga até 2027, mas que "estará dependente da performance da empresa e da verificação de determinadas condições" que a Semapa não especifica.

Em comunicado, a empresa dá conta que "pretende acelerar o crescimento" da Triangle"s, "investindo na expansão da capacidade instalada e numa contínua aposta no desenvolvimento tecnológico, com a ambição de a transformar numa plataforma de futuro num setor com elevadas perspetivas de crescimento". Armando Levi, anterior acionista maioritário e principal impulsionador da Triangle"s, "continuará envolvido na gestão da empresa, mantendo uma posição no conselho de administração".

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia