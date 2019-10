Selos Mobi+ entregues a quem se distiguiu na área da mobilidade

A segunda edição da Portugal Mobi Summit terminou com a entrega dos selos Mobi+, que distinguiu empresas e personalidades que se têm destacado na área da mobilidade sustentável. Afonso Camões, administrador da Global Media Group, e António Coutinho, administrador da EDP Comercial entregaram os prémios na Nova SBE, em Carcavelos, palco de dois dias de debates.

Afonso Camões realçou como a Mobi Summit é o exemplo de como um grupo de comunicação social pode ter um papel importante ao reunir empresas e marcas de todos os setores para debater estes temas. "Já estamos a trabalhar no próximo evento", garantiu. Já António Coutinho afirmou como vê Portugal como líder das energias renováveis, "uma referência mundial". O talento que há no país, a apetência para os portugueses gostarem das novas tecnologias e o mercado ser pequeno, mas permitir que se possa testar por cá e depois levar para o mercado global, são factores diferenciadores.

Quanto às distinções, a aplicação EV.X da EDP foi a primeira a receber o selo Mobi+, tendo recebido Gonçalo Castelo Branco, Head of Smart Mobility da energética. Segui-se a Brisa/Via Verde e também a Câmara Municipal de Cascais, esta última com Rui Rei, CEO da Cascais Próxima, que regressou ao palco para levar a distinção para a MobiCascais.

A Câmara Municipal de Matosinhos também foi premiada, estando presente o vereador José Pedro da Silva Rodrigues. O CEiiA foi representado por Helena Silva (CTO) e a Deloitte por Pedro Vicente. A Drivit (Gonçalo Farinha), a Mobi-e (Luís Barroso), a SmartDrive, powered by Via Verde/Fidelidade (Pedro Rosa), a UVE (Henrique Sanchez) e a WYZE Mobility (Tiago Silva Pereira) receberam as restantes distinções.

A título individual, os selos Mobi+ foram entregues a Gualter Crisóstomo (CEiiA), José Mendes (Secretário de Estado Adjunto e da Mobilidade), Miguel Gaspar (vereador da Mobilidade e Segurança da Câmara Municipal de Lisboa), Miguel Pinto Luz (vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais) e Jorge Vasconcelos (presidente da NEWES).